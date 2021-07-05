財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）再傳喜訊！車輛中心5日表示，旗下由經濟部技術處科技專案所支持建立的電磁相容（EMC）實驗室，因應全球車輛電動化趨勢，成為全球唯一同時取得通用（GM）與福特（Ford）高壓EV領域雙認可的實驗室，可望協助業者減少逾50％往返國際檢測成本與時間，助力產業切入國際車廠供應鏈，預計爭取2025年全球近3600億美元的車電商機。

車輛中心強調，現今車輛大量導入電子裝置，故車廠要求各零組件，皆需依循車廠內部規範完成試驗；而台灣廠商想要打入車廠供應鏈，必須千里迢迢地將產品送至國外其認可實驗室檢測，其時間與成本所費不貲，如能在國內委託已獲車廠認可的實驗室，便可大幅節省往返國際檢測時間與成本。

車輛中心說，在台灣擁有12座實驗室群及1個國際級試車場，獲得眾多國際車廠認可的車輛中心便是廠商最佳選擇。

在經濟部技術處科專支持下，早於2003年便車輛中心，便成立電磁相容實驗室（EMC）服務產業。在成立的2年內便取得包括德國TUV萊因、TUV SUD、西班牙IDIADA、台灣TAF等認可。

車輛中心指出，2013年再度獲得經濟部支持，持續精進升級軟硬體能量及提升國際級的驗證技術，建構國內第一座可容納車長達12米的大型電動巴士專用的「整車電磁相容研測平台」，在發展電動車整車及車電關鍵零組件時能滿足所有車型的EMC研發、分析、測試及改良服務。

能量擴增期間，車輛中心2006年起陸續榮獲美國三大車廠GM、Ford、Chrysler（日前已整併為Stellantis）、英國Jaguar & Land Rover等國際車廠認可；車輛中心在哈雷機車Harley-Davidson兩輪領域，也取得境外唯一在環境、機械、電性及電磁相容等4大領域共58項檢測能力的認可資格。

因應全球車輛電動化的大熱潮，電動車高壓電力系統安全為重要課題，GM及Ford車廠皆新增EV零組件高壓用電安全規範，車輛中心2020年便取得GM車廠EV零組件認可，新增16項試驗與高壓用電安全規範；2019年Ford發布全新EV EMC廠規（FMC 1280）後，車輛中心更是積極爭取，在經歷18個月與Ford原廠聯繫與技術交流，完整建構Ford要求特有試驗能量，再透過場地調整及重重技術考核。

車輛中心2021年終於取得Ford車廠全新EV零組件廠規（FMC 1280）認可，成為目前全球唯一同時取得GM與Ford高壓EV領域雙認可的實驗室。

車輛中心總經理王正健表示，車輛中心已是全球車廠及車電供應鏈指定合作的產品開發驗證研測機構，此殊榮不但讓台灣廠商有更直接迅速且高效率的認證管道，也能讓亞太地區的零組件廠商，可就近接洽車輛中心的技術服務，這次獲得GM與Ford高壓EV領域雙認可，將可助力廠商攻入國際車廠供應鏈，猶如從電聯車換成到高鐵般的升級速度，更能助力台灣車輛產業及ICT產業，帶動下世代電動車、車輛電子、自駕車以及ADAS系統的產業鏈發展。