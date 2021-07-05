誠品信義店試行免運費「半日送」活動反應熱烈，決定擴大運送區域至雙北18個區，包括台北市士林區、新北市新莊區、三重區等，並延長活動日期。

誠品書店表示，活動首日即有讀者下訂文學套書，也有不少讀者購買文具、零食、甚至下廚必備的白米等。即日起至7月30日，凡於誠品信義店3樓書店、音樂館、知味市集、4樓風格文具館、5樓兒童館商品皆可選購，誠品人APP或電話預訂單筆滿千元，即可享免運費半日送到家和防疫禮包乙組。

此外，誠品書店將於明（6）日與新經典出版社合作舉辦《十月終結戰》線上談書會，邀請作家張國立、新經典出版社總編輯葉美瑤對談，線上報名即可。曾獲普立茲獎的美國作家勞倫斯萊特推出長篇小說《十月終結戰》，描寫一場襲捲全球的疫情危機，情節驚悚宛如現世預言，作者梳理歷史上曾發生的流行病，並分析病毒來源與醫學研究，以透徹角度、細膩手法寫出使讀者欲罷不能的故事情節。