經濟部公布離岸風電第三階段區塊開發草案，預計2026～2035年總建置容量15GW，鑄件大廠永冠-KY今(5)日宣布，永冠與上緯新能源、雲豹能源、天力離岸風電等本土風電業者共同投資「Formosa 4」、「Formosa 5」大型風場開發計畫，規劃在苗栗外海總建置容量4.4GW，風場，規模是海能風場的十倍。

永冠表示，永冠為風力發電產業提供鑄件經驗10多年，2020年風電鑄件出貨超過11.6萬噸，提供給丹麥維斯塔斯，德國西門子歌美颯等風電大廠。永冠看準全球ESG投資趨勢，各大經濟體宣佈碳中和織公司群逐漸壯大，並要求其供應鏈追隨碳中和趨勢的諸多動力下，永冠在 2020年動土建設台中港生產基地，幫客戶解決大型離岸風電鑄件部件的鑄造，加工以及功能性塗裝產能不足，運輸成本過高等問題，並有望幫美國客戶節約關稅進而進一步擴大永冠在美洲市佔。

永冠指出，隨著臺灣第三階段區塊開發選商規劃草案出爐，2022年中選商作業成了離岸風電業者全力衝刺的新目標。永冠與上緯新能源等業者組離岸風電台灣隊，計畫在苗栗外海打造全新的大型風場，開發Formosa4及Formosa5兩離岸風場，潛在總裝置容量高達4.4GW，提供450萬家戶用電需求，規模是海能風場十倍。

永冠指出，永冠加入離岸風場開發商團隊，可望首次從開發商的角度進一步瞭解市場對供應鏈的要求，可對未來規劃像是先進技術研發，產能佈局等等，提升公司總體的競爭優勢。

永冠集團策略長李奕蒼表示，永冠集團2005 年開始研發風力發電機專用鑄件至今，從參與生產單一發電量750千瓦的風機，到目前為客戶開發成功的14兆瓦機型，這一路見證風力發電產業的進程，並獲得與國際大廠成為戰略合作夥伴的機會，從而累計寶貴的經驗。看好未來全球高速發展的離岸風電市場，並響應政府扶持再生能源的政策及決心，永冠除了在台灣建立集團內最先進製程的工廠，用以提供高品質產品滿足國際大廠在世界各地的需求，有幸受邀成為風場開發團隊的一員，期待能跟大家一起攜手不只挑戰台灣及亞洲市場，更期許能夠邁向全球市場。