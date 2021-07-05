崇越電（3388）5日召開股東會，崇越電董事長潘振成在會上表示，今年影響全球經濟景氣最大的變數仍是疫情與疫苗的發展狀況，所幸今年起世界各主要國家已開始施打疫苗，加上後疫情時代需求回升，目前看起來未來應會朝向正面發展，為佈局未來，潘振成也表示，待疫情告一段落後，崇越電就會著手擴編既有的印尼及越南二個據點的業務人員，同時評估新據點。

去年受到新冠肺炎影響，全世界經濟及產業受到很大的衝擊，有些產業如醫療、NB及伺服器等受到疫情及在家工作與在家上學影響因而受益，反之紡織、運動及製鞋業等因東京奧運延期而受創，化妝品產業也因為各國實施邊境管制，導致觀光產業幾乎中斷而大受影響，在第二季歐美疫情大流行期間，受到封城及工廠停工等影響，也使得消費性電子產品及汽車相關產業也連帶受到波及。

潘振成表示，去年上半年崇越電業績明顯出現下滑，所幸第三季起上述疫情受創產業多數開始逐漸復甦，加上具未來發展趨勢的產業如5G、自動駕駛及電動車等相關材料銷售仍持續成長，不僅自第三季起業績恢復正成長，至年底時已追回上半年所落後業績，去年全年度營收及稅後淨利仍維持小幅度成長，經結算去年營收為79.13億元，年增1.81％，本期淨利為3.94億元，年增4.79％，換算每股盈餘為5.32元。

一向採行高股利配發制的崇越電今年仍決議配發4.3元現金股利，派發率達80.82％。

展望今年，潘振成指出，今年影響全球經濟景氣最大的變數仍是疫情與疫苗的發展狀況，疫情若未能獲得有效的控制，不僅消費需求及消費行為會受到改變，連產品生產及貨物運輸也會因封城及人員隔離等因素，而造成供給端及需求端均出現狀況，所幸今年起世界各主要國家已開始施打疫苗，加上後疫情時代需求回升，目前看起來未來應會朝向正面發展，但不論疫情後續如何發展，後疫情時代及各國政府力推的產業例如5G、資料中心伺服器、電動車、自動駕駛、Mini-LED及遠距醫療等都會是未來極具發展性的產業，這些也都是崇越電今年的營運發展重點。

展望今年，崇越電重要營業計畫包括展開擴增海內外營業團隊以拓展未來重要產業等的強化人力佈局；導入商業智慧（BI）視覺化資料分析模式，以強化資訊管理系統及提升經營決策效率；因應中美貿易戰影響造成的產業鏈重組，包括客戶回流台灣及外移至東南亞，並於疫情告一段落時重新啟動菲律賓及印度市場拓展計畫。

著眼於總體經濟環境，中美貿易摩擦仍在持續中，另經濟復甦過程中仍有一些不可預期的狀況發生，崇越電也表示，未來將採取主動方式進行因應。

在因應中美貿易戰部分，考量到製造商外移至東南亞或回流台灣已是目前的趨勢，為配合客戶轉移提供在地服務，未來崇越電會持續加強掌握客戶移動情報動態及東南亞佈局，例如掌握台商回流（含資金、人才及技術）及加強東南亞佈局，待疫情告一段落後，崇越電就會著手擴編既有的印尼及越南二個據點的業務人員，同時評估新據點。

另因應疫情影響及後疫情時代，減少人與人直接接觸已成為一種趨勢，與此相關的商機包括視訊會議、在家工作及宅經濟等，這些產品的相關材料在去年就已經發酵，今年崇越電仍會持續耕耘這些產業。

此外，崇越電也會加強耕耘各國政府救市所推的重點發展產業，例如美國1.9兆美元的基礎建設、中國七大新基建、以及未來具發展趨勢的產業例如5G、自動駕駛及電動車等。

另因去年第四季起，許多產業急速復甦，導致各主要原物料供給不足，加上航運缺櫃問題及運費上漲等因素，造成包括Silicone在內的所有原物料缺貨及漲價，而出現類似2018年的狀況，崇越電將積極與供應商協商供貨及交期，以期在漲價及缺貨的過程中，可以與客戶及供應商創造三贏的局面。