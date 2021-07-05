受近期局部疫情的衝擊，財新中國6月服務業PMI和綜合PMI降至14個月最低，業界的樂觀預期亦同步減弱。不過，投入成本與收費價格漲幅皆明顯放緩，通膨壓力暫時得到緩解。數據再次顯現服務業對疫情形勢較為敏感，疫情形勢仍值得警惕。

路透報導，財新5日公佈，中國6月服務業採購經理人指數（PMI）降至50.3，遠低於上月的55.1；6月綜合PMI降至50.6，低於上月的53.8。二者均創2020年4月以來最低。

財新表示，總體而言，製造業和服務業的擴張態勢仍得以維繫，但受近期局部地區疫情影響，無論市場供求還是就業，服務業相較於製造業均更顯弱勢。服務業供給、需求連續14個月保持擴張，但經營活動和新訂單指數雙雙來到14個月內的新低，珠三角地區近期的疫情亦對服務業形成一定衝擊。

報告顯示，6月由於新冠疫情抬頭，出行減少，需求受到抑制，導致中國服務業增長放緩。新接業務總量增勢減弱，增速亦創14個月來最低，與此同時，來自海外的新訂單僅略有增加。

由於新訂單量增長放緩，產能壓力在6月份有所緩解，企業根據業務需求重新調整了用工，同時也有企業稱員工因疫情抬頭而離職。因此，服務業整體用工在四個月來首次出現收縮，但幅度輕微。

通膨壓力在6月放緩。服務業投入成本的漲幅明顯放緩。服務業的平均收費水準在將近一年來首次出現下降，企業普遍表示降價是為了吸引新業務，不過，當月降價幅度僅算輕微。

財新表示，供給和需求仍位於擴張區間，但亦是近14個月的低點，製造業和服務業就業一強一弱，總體基本維持穩定。展望未來，儘管中國服務企業對經營前景仍然非常樂觀，但新冠疫情再次爆發，削弱了6月份的整體樂觀度，業界信心跌至九個月低點。不過，許多企業相信疫情將得到控制，市場情況和全球需求將在未來一年進一步復甦。