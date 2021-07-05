女藝人翁馨儀於2013年和張菲兒子張少懷結婚，婚後倆人擁有一對兒女，經常上社群分享溫暖的家庭生活。最近翁馨儀在官方社群分享，最近有認識了一個新男友，原來是家裡的一個公仔，想跟豆豆先生約會，老公張少懷卻是非常安靜地回應。

翁馨儀日前（ 3日）在臉書上表示：「各位觀眾跟你們介紹我的新男友，我成功勾引豆豆先生了！他非常喜歡我 ，我每天白天追電視劇《我的室友是九尾狐》，晚上在看美國影集《性／生活》（Sex/Life），老公從起床就在喊累，在家還能有誰能跟我約會呢？」老公聽完非常淡定地回應：「恩！」她更是直呼：「覺得老公是在敷衍我嗎？」

翁馨儀幽默地表示：「就在這時跟家裡的豆豆先生對了眼！那我跟豆豆先生約會好了 ，順便搭了一套情侶裝，每天在家定格的老公來幫我們拍張甜蜜合照，老公呀！其實你吃醋可以直說，答應我不要再給我拍到，最後一張的那種照片。」第三張照片可以看到翁馨儀的眼睛，因為相機拍攝的時間沒有抓好，一瞬間呈現白眼的狀態。

網友們在底下留言回應：「最後一張是妳自然不做作的代表照！」、「是豆豆先生耶！我已經33歲，還喜歡看他的電影或是卡通」、「這件外套很好看喔！」