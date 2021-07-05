證交所統計，上周外資在集中市場賣超264.93億元，累計今年至7月2日止賣超擴大至4347.72億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23.38兆元，占全體上市股票市值的43.17％，拜台股上漲之賜，市值較前一周增加1094億元。

就個股部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：群創買超55508張、中鋼買超42572張、旺宏買超26635張；賣超最多的前三名上市公司為：長榮68098張、中石化賣超47892張、新光金賣超37702張。