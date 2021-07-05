台北市政府消防局永吉分隊隊員李旻倫（右）。（消防局提供）

台北市政府消防局建國分隊隊員陳奇錄及永吉分隊隊員李旻倫參加台灣急診醫學會110年度十大傑出救護技術員遴選，在全國各縣市優秀好手激烈競爭下脫穎而出，囊括前2名。消防局表示，在疫情期間得知這好消息，是給第一線的救護人員巨大的鼓舞。

北市消防局指出，奪下第1名的建國分隊陳奇錄，於台北市消防局服務已逾15年，成功救回15位到院前心臟停止民眾，等於挽救了15個即將破碎的家庭。陳奇錄除救人無數，也致力救護品質管理及教育訓練，於消防署緊急救護教官班第11期訓練以第1名優異成績結業後，協助消防局推動全方位品質管理並擔任救護技術員培訓及繼續教育的師資指導後進。

消防局說，高級救護技術員最重要的3大職責：「高級救護的執行者」、「救護品質的管理者」、與「救護技術的教育者」，在陳身上得到完美的詮釋。陳奇錄也在108年台北市政府創意提案「觀見下一秒」榮獲冠軍，藉行車安全裝置的巧思，提升救護執勤的安全，重大災害現場如復興空難、錢櫃KTV火災均可見到他奮力救人的身影，這次獲獎實至名歸。

亞軍的永吉分隊李旻倫榮獲，在北市消防局服務也超過15年，秉持著「把每一件救護作好、把每一位傷病患視為朋友，把每一位工作伙伴視為家人」態度，除成功救回18位到院前心臟停止市民外，也執行不計其數的危急病患急救，如急性腦中風、缺血性胸痛、異物哽塞、低血糖、生產及重大創傷等，更是新冠肺炎疫情第一線守門人，肩負確診、居家隔離等高風險個案載送，在他的身上可感受救護技術員對救人、救命的熱情與堅持，在第一線守護市民健康安全。