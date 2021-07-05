繼與球員李德威完成升級合約後，福爾摩沙台新夢想家球團5日再宣布，已與林俊吉再簽下兩年延長合約，以延長合作時間及提高待遇的方式給予實質的肯定。台新夢想家總經理韓駿鎧表示，球團一直致力於培養新秀，「阿吉挑戰職業首季的表現有目共睹，球團也十分肯定，提出升級合約方案，就是期盼新賽季他能更有信心，在場上好好發揮自己的潛力，持續進化。」

林俊吉去年自健行科大畢業後，即加盟台新夢想家，頂著UBA FMVP光環踏入職業舞台，下半季林俊吉打出信心與手感，兩度單場得分攻破30大關，其一更是生涯新高的39分，改寫P. LEAGUE+本土單場得分紀錄。元年首季林俊吉出賽20場，場均繳出9.9 分、1.6籃板、1.5助攻，三分命中率更將近5成，是球隊倚重的外線狙擊手。

林俊吉於職業首季表現可圈可點，具威脅性的三分火力，也多次成為球隊的致勝關鍵，出色的表現與積極的態度，使其成為球隊的重點栽培球員，更獲得合約升級。「非常感謝能夠在第一年就得到球團信任，這對我而言是非常大的鼓勵與肯定。」談到首季的表現，林俊吉僅給自己打上剛好60分的及格成績，「在開季時信心較不足，在場上常會感到猶豫，導致上下半季的表現落差過大，自己的企圖心以及侵略性需要更加強。」

「真的很幸運第一年就能跟隨球隊走到冠軍賽，在季後賽所面臨的強度也讓我自己上了一課。」林俊吉表示，休賽季將會增強身體素質，以提升對抗性，新球季的目標就是要更明確的做好教練所交代的每一項任務，並跟著球隊節奏與腳步，堅定往總冠軍邁進。