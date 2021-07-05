2021溫布頓草地網球錦標賽進入第二周賽程，儘管英國過去7天每日新冠肺炎病毒確診人數仍是在2萬以上，官方仍計劃將從單打8強賽起到賽事結束，中央球場、第一球場兩大主要球場開放滿場觀眾進場。

今年賽事開打前，官方表示僅在男單、女單決賽開放場館容納的100％觀眾人數進場，今天政策大轉彎，提前到8強賽就要在中央球場和第一球場開放滿場觀眾，中央球場可容納1萬4979人，第一球場可容納1萬2345人，至於其他球場的開放人數，會根據比賽場地的數量減少。

比賽場地全英網球俱樂部周日表示，因為第一周賽事的成功，已經獲得政府同意兩大球場從開放一半提早提升到滿場，由於中央球場和第一球場將開放滿場觀眾，將是英國自從去年新冠疫情爆發以來，第一次運動賽事的室外場館開放滿場球迷。

不過想進場觀賽的觀眾，也有非常嚴格的限制，除了和球員分流，必須要完整施打兩劑新冠疫苗，並提出48小時內病毒檢驗陰性證明。