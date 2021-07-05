全國疫情持續嚴峻，醫療診所要維持正常看診又要三級警戒防疫，醫護人員及患者都神經緊繃，嘉義市12家醫院及212間診所推出遠距通訊診療，中、西、牙診所都有，三級警戒期間有1224人次使用，看診效能受定期回診的慢性病人肯定。

嘉義市政府衛生局表示，以天主教聖馬爾定醫院為例，目前有眼科、皮膚科、風濕免疫、新陳代謝、精神內科、肝膽腸胃、家庭醫學、心臟內科及腎臟內科等9科，提供通訊診療服務，自5月27日起實施至今，每天平均約有10幾件。

市府衛生局醫政科長王鳳玉指出，防疫期間遠距看診可以用LINE視訊，長輩不熟悉操作視訊，也可以打電話，定期回診的慢性病人普遍認為這項措施不錯，省去在門診等候的時間減少進出醫院受感染的風險，同時減輕醫護人員的工作負擔，保留醫療能量。

有22家中醫診所提供通訊診療，定期看中醫調理的吳媽媽說，這段期間常使用通訊軟體看診，操作愈來愈熟練，隨時都會留意身體變化，很方便。

嘉義市牙醫公會理事長賴重志表示，加入視訊診療團隊，避免患者因疫情嚴峻而延遲治療，也參考美國曾推出的牙醫視訊診療模式，透過問診、瀏覽雲端就診紀錄，將患者分作急性症狀、可使用藥物治療等2類，做適當醫治。

王鳳玉指出，健保署6月新推動「虛擬健保卡」試辦方案，民眾不用帶實體卡也能就醫，目前嘉義市有18家院所加入此方案，就醫者只要示出手機QR code，就可以掛號、看診，未來還將推廣到居家醫療照護等服務。