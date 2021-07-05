台灣疫情持續蔓延，卻面臨疫苗不足，而國內遲遲無法解封也讓越來越多民眾受到影響，哀鴻遍野。有民眾為表達訴求，在一處高樓外掛上布條寫上「我要活命 給我疫苗」，台北市議員羅智強感嘆，「人民最卑微的請求，蔡英文聽到了嗎？」

疫情衝擊百工百業，目前全國三級警戒維持至7月12日，屆時能否解封或微解封引發關注，只是被視為是疫情解方的疫苗，卻仍嚴重短缺。羅智強今（5）日在臉書PO出一張照片，一處高樓垂掛一塊白布條，寫下8字「我要活命 給我疫苗」。羅智強並寫下，「人民最卑微的請求，蔡英文聽到了嗎？」

一處高樓外掛上白布條，寫下「我要活命 給我疫苗」。（圖／摘自羅智強臉書）

對此，網友在文章底下留言表示，「卑微的聲音啊」「這是我們老百姓的心聲，給我們疫苗」「這張布條厲害，台灣人民好悲哀！」有人則指出，看到有民眾為了搶殘劑跑到跌倒，看了真心酸，「太多的不合理，人民卻只能含淚面對」。

針對疫苗，總統蔡英文日前在臉書表示，從各個管道取得的疫苗，累計已經超過526萬劑，接下來的七月、八月，隨著日本將提供第二批AZ疫苗，以及國際供貨逐漸穩定，還會有更多疫苗抵達。她強調，只有加速、擴大疫苗施打，才能升級防疫網，提升群體免疫的能力，「所以我要拜託大家：如果家中有人符合疫苗接種優先順位，請把握機會，盡快施打」。