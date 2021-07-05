洪曉蕾和王世均（改名王世騰）雖已離婚多年，仍是家人和工作夥伴，2人育有一對子女，13歲女兒Dora及11歲兒子Arthur，近日，王世均在臉書曬出愛女超殺背影照，感嘆「我家女兒長大了」，還釣出媽媽洪曉蕾留言直呼「身材敢比我好，討人厭。」

王世均曬出女兒Dora穿比基尼搭牛仔熱褲背影照，寫下「我家女兒長大了，特愛陽光、大海，居家不能移動，發發之前的照片解悶」，只見她遺傳名模媽基因，13歲就擁有一雙逆天長腿，好身材完全不輸洪曉蕾。

洪曉蕾女兒13歲就有一雙修長美腿。(圖／翻攝自洪曉蕾、王世均臉書)

洪曉蕾5月曾PO出女兒曬太陽美照。(圖／翻攝自洪曉蕾臉書)

這也讓媽媽忍不住開玩笑直呼「我的媽呀～身材敢比我好，討人厭」、「忌妒、羨慕、恨」，還遷怒前夫王世均，「Dora溼泳褲的印子，你幹嘛PO這張啦…」，讓他無辜回「有嗎」。

其實，洪曉蕾5月時，就在臉書分享帶兒女到東北角海岸龍洞四季灣玩水照片，當時她也曬出女兒穿比基尼躺在木板上曬太陽美照，修長身材讓網友也讚「女兒跟媽媽一樣好身材」。

王世均和洪曉蕾婚後，接連傳出家暴、酒醉傷人、外遇及私生女等醜聞，宛如八點檔的劇情，讓他們有「驚世夫妻」封號，兩人最終在2016年簽字離婚，不過雖然沒有夫妻關係了，但雙方仍是不可或缺的家人和工作夥伴。

之前洪曉蕾曾透露，不希望大人感情影響孩子，因此仍和王世均維持友好關係，但不考慮復合，「當王世均的家人比當他的女人好。」