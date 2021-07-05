大陸叫車平台「滴滴出行」App在4日被中國國家網信辦勒令在應用商店下架，相聚滴滴出行在美國上市僅5日，引爆市場震撼彈。陸媒引述中國金融監管層消息人士透露，滴滴出行App下架原因既有高層對國家及中國公民資料安全風險遭洩露的擔憂，同時也因滴滴出行不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市。消息稱，對於滴滴出行的懲罰力度將遠超阿里巴巴。

多維新聞報導，在中國政府有效監管下，滴滴並沒有為了赴美上市，將數據打包交給美國作為上市的交換條件，且根據規定中資企業赴美上市也需要經過審批。消息人士稱，但這並未消除高層對資料安全的擔憂，認為滴滴出行赴美上市成功，將會面臨美國的監管要求，勢必會讓中國國家和公民資料安全面臨不可控，這存在極大危險，違背國家安全。

金融監管內部人士還稱，北京方面對滴滴出行下此重手，主要還是滴滴不顧勸誡貿然赴美上市。據悉，監管層曾與該公司高層進行多次溝通，不希望其去美國上市。這並非針對滴滴出行一家公司，2018年以來，對於掌握大量數據的互聯網平台企業如阿里、京東、攜程、美團、滴滴，由於大多涉及國計民生資料，中國官方都不希望這些企業前往其他市場上市。近年中國金融監管層曾做過多輪指導，引導已經在美國上市或赴美上市想法的企業回國或在香港上市。

不僅是阿里、美團這樣的巨頭回歸，諸如京東物流等分支業務也選擇赴港上市。資料統計，自2018年香港進行上市制度改革，已有13檔中概股赴港二次上市，已經回歸的中概股中，消費、資訊科技、醫療保健等新經濟龍頭占比超過90％。

但滴滴出行方面並未給予有效回饋，甚至特意選擇在中共百年黨慶之前赴美，希望能夠先斬後奏，此舉讓監管層更為震怒。