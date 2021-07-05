「牛墟輕便車站」位於南屯路二段，輕便台車就在這裡設站，目前還保留濃濃的鄉土味。（陳世宗攝）

台中市南屯老街曾是中市最繁華熱鬧的地方，集中在萬和路與南屯路口一帶，長約200公尺，原屬巴布薩族的聚落，康熙年間，農具製造與販賣應運而起，聚集很多打鐵店舖；最受矚目是南屯路旁「牛墟輕便車站」，紀錄「輕便車」曾是農村裡用以代步短程的交通工具，提供青年學子尋根溯源考證的依據。

南屯老街最著名的有福德祠老廟、三級古蹟萬和宮及文昌公廟等，還有200多年歷史老建築，整條街上幾乎遍佈著各種老式建築風格、閩台式建築、紅磚樓及巴洛克建築等，充滿懷舊古味的街景，老街裡也保存許多走過50、60歷史歲月的傳統老行業。

地方耆老指出，老街有豆腐店、打鐵店、雜貨點、米麩店、百貨店、中藥舖等老店鋪，走在老街上也能聞到一陣爆米香的香氣甜味，令人感到有復古的好滋味；近年來隨著時代轉變與外圍道路擴建，人潮漸漸地往外移，但南屯老街仍保有在地的純樸風情，來到老街可看見台灣農村發展的軌跡。

南屯老街沿街錯落著老式建築，有古厝、老店，這些最老的已經200多歲，最年輕的也有50、60歲，古厝古意盎然，有閩台式建築形式「穎田堂」，左側護龍為二層樓房街屋形式的「求是堂」，其他尚有「瑞濟堂」、「煙寮」、「牛墟」。

「牛墟輕便車站」位於南屯路二段，20世紀初，火車、公車還未普及的年代，「輕便車」是農村裡用以代步的短程交通工具，田心社區早期種植大量水稻和煙草，輕便台車就在這裡設站，目前還保留濃濃的鄉土味。

附近長者說，「輕便車仔」是輛長約6尺、寬約4尺木製平台，平台上放長板凳，用4根相思樹枝所做成抓扶用的支柱，車下裝設4個鐵輪與腳煞車，人由後方推行走在鐵軌上，剛開始推動時速度加快，推車的人便跳到車上，讓輕便車仔自行滑動；車速慢下來時，推車的人再下來推行反覆操作前進。