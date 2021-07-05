大陸國務院辦公廳近日印發《關於加快發展保障性租賃住房的意見》，要從土地、資金、金融、稅收支援、優化行政審批等5方面，全方位支持「保障性租賃住房」的發展，重點是減輕保障性租賃住房的企業負擔，同時大力增加保障性租賃房源供給，解決新市民、青年人族群特別從事基本公共服務人員等類型的住房困難問題，將以建築面積不超過70平方公尺的小戶型為主，租金低於同地段同品質市場租賃住房租金。

貝殼研究院高級分析師黃卉指出，2020年大陸有3.76億流動人口，由於普遍收入較低，租賃需求主要以小戶型、低租金為主。但市場供給主體是60至90平方公尺、租金3000元人民幣以上的兩居室、公租房供給規模更少。

根據澎湃新聞引述黃卉說，這導致新市民、青年人等住房條件較差、尋找合適房源困難。因此，保障性租賃住房以小戶型、低租金為主的房源，未來大陸將形成覆蓋新市民等群體的住房保障體系，緩解現有租賃住房結構性供給不足的問題。

以金融面支持為例，該《意見》提出加大保障性租賃住房建設營運的信貸支持力道，由銀行業金融機構向保障性租賃住房自持主體提供長期貸款，同時支持銀行發行金融債券，募集資金用於保障性租賃住房貸款投放，同時大陸中央針對符合規定的保障性租賃住房建設任務，也會給予以補助資金支持。