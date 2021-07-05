東和鋼鐵(2006)第二季持續受惠鋼市暢旺，且本土投顧看好今年營運創新高，明年成長仍可期。在上周五外資反手買超4766張，帶動買盤湧進，股價開高直攻漲停57.3元。

東和鋼鐵今年第一季延續去年第四季的旺季效應，展望第二季，隨著鋼筋及H型鋼市況續熱，獲利可望優於首季；今年在本業獲利比去年持續成長，加上現金減資33%，可望提升每股獲利能力，全年EPS將比去年再明顯增長，創新高。

東和鋼鐵第一季營收攀高至128.5億元，但受工作天數減少影響稼動率，以及原料成本2、3月急速上升，公司鋼筋產品利差受影響，第一季毛利率17.48%，稅後淨利14.83億元，EPS 1.38元，均較去年第四季略減。

第二季鋼筋及H型鋼市況續熱，法人預期，東鋼第二季營收挑戰新高，獲利比第一季成長，全年營收將創新高，受惠鋼價走揚，本業續旺，且在減資效應下，今年獲利預估將再明顯優於去年，也將創下歷史新高紀錄。

一家本土投顧看好受惠廢鋼強漲的東和鋼鐵，上調目標價至75元。

該投顧指出，廢鋼2021年以來上漲32%，考量俄羅斯宣布8月起至年底對金屬出口課徵至少15%臨時稅，因廢鋼占全球出口量5%，供給將受壓抑等理由；預估東和鋼鐵第二季每股純益1.53元，季增11%。全年來看，鋼價走揚，東和鋼鐵產品組合改善，毛利率高檔不墜，加上越南廠獲利提升，預估東和鋼鐵2021年每股純益5.58元、創歷史新高，2022年每股純益可望再年增近一成，達6.11元。