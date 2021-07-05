安泰銀(2849)今（5）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利0.73元，為連11年配發現金股利。展望下半年，安泰銀將以ESG永續經營為依歸推動4大目標，期許在收益能力、風險管理及數位發展等均能持續繳出優異表現。

安泰銀受疫情衝擊全球經濟、金融市場動盪起伏影響，2020年淨收益58.46億元、年減8.83％，為近10年低點，但受惠呆帳提存降至近6年低點，使稅後淨利21.71億元、逆勢年增4.31％，受股本膨脹影響，每股盈餘（EPS）1.11元，低於前年1.13元。

安泰銀董事長丁予康表示，安泰銀以穩健審慎的經營方針因應市場各種變局，去年表現較同業相對穩健。截至去年底普通股權益比率及第一類資本比率達15.09％，稱冠35家國銀，資本適足率16.32％，亦高於國銀整體平均的14.89％。

丁予康強調，安泰銀向來維持高品質資本政策，強健及高品質的資本水準已累積充足的抗「疫」能力，亦將成為支應未來業務成長的重要基石。連11年發放現金股利，則是衡平考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放金額可續性為前提下訂定。

安泰銀總經理張振芳表示，數位金融平台提供客戶線上開戶、申辦信用卡、信貸及購買理財產品等多項服務，新版網銀亦在3月上線。截至5月底，網銀交易客戶數已年增26％，顯見數位金融服務需求趨強。存放款亦在數位通路助益下維持良好動能，核心業務穩健成長。

安泰銀2021年前5月自結稅前淨利11.44億元、年減2.95％。展望下半年，安泰銀將以ESG永續經營為依歸，推動厚實多元收益基礎、深化組織營運韌性、均衡資產負債架構、務實推動數位轉型4大目標，期許在收益能力、風險管理及數位發展等均能續繳優異表現。