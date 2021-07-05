專業地板品牌銷售商—寶陞(2948)採取品牌、零售通路雙營運模式，且第2季聖安東尼奧新銷售據點完成裝修啟用，有望進一步推升集團整體營運動能，今天股東會通過派利2.99元。

寶陞國際今天舉行股東會，由董事長黃楷倫主持，儘管全球新冠肺炎疫情未止，美國政府接連推出大規模的財政刺激方案等，推升美國房市交易維持高檔，且遠距生活帶動居家裝修風潮熱絡，寶陞集團積極擴張旗下Artisan Hardwood高階地板市場專業品牌全美經銷佈局、以及Modern Home Concepts專業室內建材零售通路於加州、德州銷售表現，創造兩大事業營運規模不斷拉升，加上集團持續針對營業成本、費用控管優化，挹注2020年整體毛利率、營業利益率提升至34.33%、9.97%水準，亦帶動集團2020年營運呈現高速成長。

寶陞表示，SPC石塑地板於美國地板市場接受度提高，使旗下高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」、以及專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」兩大事業營收比重分別達55%及40%。

寶陞2020年合併營收14.01億元，年成長37.07%，稅後盈餘為9132萬元，年成長126.88%，每股盈餘為5元，創下歷年新高，今天股東會決議每股配發2.99元股利，包括：每股2元現金股息及每股0.99元股票股利。

寶陞國際今年前5月合併營收為7.79億元，年成長69.66%。

展望今年，寶陞表示，看好集團採取品牌、零售通路雙營運模式，保持彈性建材產品設計與採購能力、縮短疊層之盤商銷售機制，以保有產品高性價比、透過AR擴增實境技術整合以滿足線上體驗、以及品質優良認證，良好完善售後服務等高度競爭優勢，積極推動兩大事業營運保持高速成長動能，不僅持續提升Artisan Hardwood地板品牌市場知名度，強化各地區域經銷商管理，並穩步擴增Modern Home Concepts室內建材通路據點，隨著今年第二季聖安東尼奧新銷售據點完成裝修啟用，有望進一步堆疊集團整體營運動能。