東大附中家長會涂蔚會長，還號召了東大附中的家長帶著孩子們一起參與，同時也將孩子們對醫護人員的祝福及鼓勵心聲，製作成大卡片一併附上。（梨子咖啡提供／馮惠宜台中傳真）

為了表達對醫護的感謝，在一群愛心人士集資或個人贊助，以由梨子咖啡館製作的飯包或伴手禮，已經超過2000份，分送各大醫院，其中，東大附中家長會長涂蔚不但自己個人的投入，還號召了東大附中的家長帶著孩子們一起參與並製作卡片寫出心中的感謝，成功為孩子們上了一堂生命教育。

在疫情蔓延，疫種一變再變的情況下，在第一線醫護人員，也是最接近危險的群組；有鑑於此，由台中市一群愛心人士自動自發的發起「捐便當送愛心」的活動也希望盡自己的棉薄之力。

梨子咖啡館男主人蔣敬三分享，最早發起這項活動的是東大附中家長會長涂蔚，及他的好友劉美華女士，委請梨子咖啡館製作了一批便當，送至醫院給辛苦的醫護人員享用。

這項義舉感動了梨子咖啡館男主人蔣敬三，他開始邀請自己的一群好友一起響應；長利奈米生技紀董事長、世模科技錢董事長、茉莉亞婚紗林董事長及逢甲大學EMBA的同學、台中西北扶輪社社友等，都紛紛解囊捐款送飯包。

梨子咖啡館有感於大家的義舉，除了邀約自己好朋友參加外，更是努力做出色香味俱全的餐點，並隨著每一個飯包附上梨子精心準備的飲料，給醫護人員有更完整的用餐旅程。

當中最讓感動的，是東大附中家長會涂蔚會長，不但自己個人的投入，還號召了東大附中的家長帶著孩子們一起參與，透過這個愛的影響力，募集了超過1000個飯包及飲品；同時也將孩子們對醫護人員的祝福及鼓勵心聲，製作成大卡片一併附上，讓醫護人員享受的不只美食，更加上了心靈的鼓勵與祝福。

如此從一個人的小愛，帶動孩子的共同付出，相信這對孩子的成長歷程中，學習對到社會付出愛與關懷，想信對孩子們的人生的生命教育做最好的示範。

他們拋磚引玉之讓更多人響應，讓全民一起站出來捍衛自己的生命，大家一起共渡時艱；透過疫情，『愛』讓台灣變得更美麗。