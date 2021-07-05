今年以來大陸進出口保持快速增長，呈現較強的外貿發展韌性。透過大陸海關總署最新數據顯示，今年前5個月進出口總額為14.76兆元人民幣，規模創歷史同期新高。大陸商務部國際貿易經濟合作研究院前院長、中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，今年高成長很大原因是疫情所導致，認為大陸2021年全年外貿發展也較樂觀，目前高成長態勢還會維持一段時間，全年貿易成長率有望達10％左右。

另據大陸商務部數據，今年前5個月大陸對主要交易夥伴出口保持高速增長，特別是對美國、東協、歐盟出口增速分別達38.9％、29.3％和27.9％；對金磚國家出口也增長42.8％，高於整體增速12.7個百分點。

據第一財經報導，更重要的是，疫情加快大陸貿易結構的優化轉型。從貿易方式來看，產業基礎更加穩固、自主發展能力增強，一般貿易方式出口增長34.5％，拉高整體增速20.3個百分點，占比較去年同期提高2個百分點至60.9％。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才也表示，一般貿易是真正體現一國外貿競爭力的貿易方式。當一般貿易比重在上升，說明大陸生產的科技含量和外貿競爭力在提升。