美股創新高，激勵台股今(5日)開高走高，盤中數度刷新紀錄，創下17945.52點的新高紀錄，電子資金占成交比重回升至4成以上，攜手鋼鐵、塑化同步走揚，終場加權指數收在17919.33點，大漲209.18點，也創下收盤新高，成交值6056億元。

台股開盤以17783.80點、上漲73.65點開出，台積電開在平盤588元，股價緩步往上攻堅，最高來至597元，上漲8元，今日召開股東會、明(6日)除息的聯發科股價開高走高，高點來到975元，上漲18元，聯電、鴻海也都開高走高，漲幅逾4%，MOSFET概念股午盤後發動漲勢，富鼎攻上漲停91.1元。

航運族群今走勢偏弱，指標的貨櫃三雄盤中由紅翻黑，長榮一度失守200元，萬海也一度跌破300元，長榮股價在平盤上下浮浮沈沈，陽明尾盤也拉高，僅萬海表現較弱。

鋼鐵股走勢依然強勁，東和鋼鐵、高興昌、春雨、官田鋼、千興、盛餘盤中陸續攻上漲停，中鋼也回到40元以上價位，來到40.8元，不過，新光鋼尾盤翻黑。塑化類股指數呈現上揚，但個股漲跌互見，上周強勢的中石化開高走低。