氣動元件大廠亞德客-KY今(5)日股東會承認去年財報、營業報告書及配息案，亞德客去年EPS攀升至25.63元，締造史上新高，每股配現金股利人民幣2.10元，折合新台幣9.1623元。

亞德客因應防疫需求，今年股東會移師台南樹谷廠區，由於股利發放案今年股東會僅列為報告案，亞德客5月28日董事會決議6月16日除息交易日，已完成除息及填息，7月15日將發放現金。亞德客董事長王世忠今日主持會議，完成股東會程序，未對今年營運展望太多著墨。

亞德客營業報告書指出，2020年度市場需求穩定復甦中，亞德客持續拓展品牌形象、開發新產 品及新客戶以提高市場占有率來支持營業額增長，因客戶既有產能提高自 動化程度及5G相關零部件需求增加的影響，2020年度集團合併營收再創歷史新高紀錄。

2020年度亞德客集團合併營收新台幣191.03億餘元，年成長20.17％；營業毛利94.53億元，年成長27.30％，毛利率49.49％；營業利益59.64億元，較2019年度成長48.07％，營業利益率31.22％；稅後合併淨利48.44億元，年成長77.70％；EPS為25.63元，股東權益224.83億元， 每股淨值118.94元。

亞德客除積極擴充現有事業產能外，設立台南廠，在台灣成立第二研發中心，用以發展高端氣動產品及電動產品之部件，自製的線性滑軌已開始量產，在中國大陸境內持續增設銷售分公司及營業所，並設立物流中心以提高營運效率。海外營運據點方面，計畫將逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司，持續擴大海外區域之營運規模，並積極參加客戶端的 產業展覽，以增加市場佔有率及提升公司獲利。未來也將再開發電動缸及滾珠螺桿等相關全新產品，利用公司在中國及世界各地綿密的行銷體系代 理其他自動化相關之元件及產品，提高股東報酬率。

亞德客指出，工業自動化進程的發展日新月異，公司將持續以穩健的永續經營及追 求股東最大利益為目標，不斷的開發新客戶、研發新產品、改良生產工藝及改善生產流程，來加強公司各項的競爭力。也藉由提高經營效率佐以有效的成本控制，獲取更高獲利。即使未來總體經濟及市場需求有景氣循環，但基於自動化提升是未來各產業之趨勢，加上亞德客分散各產業的銷售比重，並提供客戶較具競爭力的產品售價，較高的產品品質及較好的銷售服務，增強競爭力，取得競爭對手的市佔率，將可降低公司受到景氣循環的不利影響。亞德客將在工業自動化進程的探索與發展，再創新猷。