南韓JYP娛樂棋下女子天團「TWICE」，成軍5年紅遍東南亞、東北亞，即便新冠肺炎疫情仍肆虐全球，但「TWICE」腳步不停歇，上個月推出第十張迷你專輯《Taste of Love》，帶來了新歌〈Alcohol-Free〉回歸，新歌MV一推出就登上YT熱門影片，足見TWICE高人氣，而9名成員美得各有特色，昨(7/4)成員娜璉曬出全新照片，臥在階梯上辣秀雪乳，裙底還差點曝光，讓粉絲直呼好驚險。

「TWICE」帶著全新迷你專輯強勢回光，這回成員們也突破尺度，配合炎炎夏日，祭出清涼新造型小露性感，更積極宣傳，幾乎沒幾天就有新消息，日前台籍子瑜首度推出個人SOLO作品，跟師弟力燦一起翻唱泰勒絲的〈Me！〉，3套服裝有可愛有性感，讓粉絲直呼天仙下凡。

不讓子瑜專美於前，在隊內擔任領唱、Center的成員娜璉，以形象擔當的身分，昨天於官方IG分享了全新美照，只見娜璉穿著黑色小香風連身迷你裙裝，上身是馬甲平口設計，讓娜璉胸前春光乍現，北半球大方見客，展現小惡魔性感。

而娜璉拍照的場景，是鋪著磚紅毛呢的樓梯間，她半趴在階梯之間，一下對著鏡頭燦笑，一下嘟嘴，也拍攝到她的裙襬有著小心機，及膝的長裙中間開了高衩，某些動作讓娜璉險些走光，所幸女神經驗豐富，自然地伸出左手壓在關鍵部位，一個動作解救走光危機，反倒帶起無限遐想，讓粉絲狂讚娜璉身材太好，也太惹火了。