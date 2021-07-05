高雄市85大樓內的日租套房發生1名女租客陳屍屋內，47歲蔣姓女子因2天沒有出門，打掃的房務人員4日直覺有異，向警方報案；警消獲報破門，發現蔣女倒在門後，嘴角滲血，已死亡多時，經過檢測後呈現陰性，檢方將擇期解剖複驗。

據了解，蔣女是日租套房長期租客，離婚並育有1個就讀大學的女兒，但2人並未同住。因蔣女疑似曾吐血，導致房內地上有血跡，身上則無外傷或自殘痕跡，房內也未發現有藥袋或任何違禁毒藥物，警方研判死亡時間約2天，初步排除有外力因素。

轄區苓雅警分局指出，打掃的房務人員4日下午1時30分，敲蔣女房門，但未獲回應，由於蔣女已2天未曾出門，當下心裡覺得奇怪，通知旅館報案。警消獲報到場封鎖現場，取得房東同意後，打開房門並剪斷門鍊，進房後發現蔣女已死亡，立刻通報鑑識人員採證。

警方表示，蔣女平日獨居在這間日租套房內，屋內門窗無破壞跡象，蔣女身上也沒有明顯外傷，暫時排除他殺；經查蔣女並無居家隔離、檢疫或匡列等相關資料，但蔣女嘴邊有血，也有疑似嘔吐物等穢物，讓警方繃緊神經，不知是否和新冠肺炎有關。

警方處理現場採證時全程做好防疫防護措施，也依程序報請相關單位採集檢體送驗，以檢測出爐結果證實為陰性；至於確切死因，仍待檢察官解剖相驗。