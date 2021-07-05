新冠肺炎本土疫情趨緩，其中，疫情最嚴重的新北市，其單日確診數從開始的破百例，到現在反超台北，穩定維持二位數，資深媒體人韋安認為，新北能夠抗疫成功的「秘密」在於，新北市長侯友宜的「警察性格」。

韋安今（5日）在臉書發文表示，侯友宜能抗疫成功的「秘密」，關鍵就是「警察性格」。新北市確診人數從最高每天360幾例，壓低到這兩天的兩位數，有些熱區甚至達到0確診，有下面幾個因素：

一、警察要能發現問題，解決問題，而不是不敢面對問題，甚至製造問題。侯在防疫上，依然是這種風格。疫情一起馬上抽調300警力支援，加上衛生局人員，做全國最大規模的疫調。根據數據，找出熱區、重熱里，迅速採取行動。設立熱區防疫中心，廣設社區篩檢站，找出「黑數」，切斷傳染鍊。

二、前陣子，每天新北確診數字全台第一，侯還是拚命普篩，找出更多被感染者。侯的心態是，不敢面對問題，問題就會永遠會存在，小問題會變成大麻煩。「警察性格」最容不得「犯錯」，以及防範未然，尤其是面對疫情這種「會要命」的事。

三、「做了才説」或者「做了也不說」，把數據和成績交出來，才算成功。警察辦案不會敲鑼打鼓，能「結案」才重要。所以看不到侯像其他人，天天自誇辛勞、宣傳什麼防疫噱頭，市民感受到實際的成果才重要。

韋安直言，團隊、紀律、榮譽加做事，是侯對部下的最低要求，不搞花樣和嘴炮。侯友宜抗疫成功，「警察性格」起了關鍵作用。整個團隊有組織力和執行力，而且尊重專業建議，時刻滾動式地檢討因應問題。最後，新北才得以把全國最嚴重疫區的疫情壓制下來。