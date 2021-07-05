在大陸電力行業，水電站有時候被看成一台不知疲憊的印鈔機。但近期卻出現在二手平台閒魚上出售小水電站的情形，且並非只有一人，觀察這波出售小水電站的地區主要分佈於四川、廣西、甘肅和雲南等地。據第一財經與多位賣家聯繫之後都表示「現在投資小水電站已經越來越難」，直指小水電站前期投資巨大、投資回報期長，都承受不同的經營壓力，回本越來越難，同時面臨的環保壓力在增加。

但也有評論指出，這些小水電站會在閒魚等平台公開叫賣，也或與近期大陸官方整治虛擬貨幣「挖礦」的行動有關。今年5月21日大陸國務院金融穩定發展委員會會議明確提出「打擊比特幣挖礦和交易行為」，隨後，內蒙古、青海、四川等省區陸續下發了清理關停虛擬貨幣「挖礦」等文件。

根據大陸國家發改委等部門分類，裝機容量在5萬千瓦以下的水電站均被稱為「小水電站」（俗稱「小水電」）。多年來小水電站的投資主體，大多以民營資本為主。以張輝發（化名）和另一名合夥人共同擁有的小水電站，位於四川涼山州，總裝機容量近9000千瓦。過去幾年電力一部分賣給國家電網，另一部分賣給當地的比特幣「挖礦」企業，一年穩賺數百萬（人民幣，下同）。

但10年過去，張輝發仍沒有收回成本，至今還有3000多萬元的銀行貸款尚未還清，因此決定在閒魚上用6000多萬的價格把這座電站賣掉。