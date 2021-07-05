新北市議員葉元之今（5日）出示經濟部回覆新北市府的公文，再度炮轟中央流行疫情指揮中心「是一個官僚不接地氣、鬼打牆的指揮中心。」（葉元之提供）

中央公告1日起北北基桃外送員可優先施打新冠疫苗，卻只有Uber Eats與foodpanda二家外資外送員受惠，新北市議員葉元之今（5日）出示經濟部回覆新北市府的公文，再度砲轟中央流行疫情指揮中心「是一個官僚不接地氣、鬼打牆的指揮中心。」

葉元之在臉書中表示，自從行政院開放美食平台外送員可打疫苗後，就收到很多餐廳、速食業自聘外送員的陳情，認為工作性質和美食外送員一樣，應該也可列為第七類疫苗施打對象。請市政府向中央反映，喊了半天都沒什麼用。

陳時中曾回應，第7類人員由主管單位列冊，未納名冊的民眾可向主管單位反映，「有需要的話可以再報上來，指揮中心無法瞭解每個行業。」葉元之批評，陳時中真是太極拳的高手，推得一乾二淨。

葉元之說，新北市政府經發局在6月底就曾發文給經濟部，建議各公司行號自雇送貨員、司機，應列為第七類施打對象。回覆新北市府的回函中，只是重述中央疫情中心已將「運輸與倉儲業者」列為第七類，而且加了一句，這是歸交通部管。

葉元之批評，這麼不接地氣的防疫機關，防疫怎麼會好？真的是爛政府！此外，美食平台的造冊也很奇怪，有新進外送員陳情，「我是剛加入的外送員，現在也有外送，但公司說只有6月24日之前接過單的才能造冊。」

葉元之說，在三級警戒的生活中，所有外送員都是穩定社會運作的重要力量，應該不分行業及年資，都獲得一定保護。希望中央大官員們多能了解基層的心聲，多接地氣，趕快將同性質的行業納入吧！不要老是坐在辦公室防疫，任由官僚機構互推責任。