台灣本土疫情爆發，疫苗成為全民熱門議題，藝人哈孝遠（小哈）的空服員太太「瑄瑄」近日接種疫苗，透露施打後的身體變化，坦言疼痛感直逼「剖腹產的傷口痛」。

哈孝遠2018年迎娶漂亮的空姐妻「瑄瑄」，夫妻倆育有一子，樂於在社群平台分享家庭生活，羨煞不少網友。瑄瑄3日PO注射疫苗的心路歷程，接種的品牌為莫德納，她表示已經打完一個禮拜，每天都很專注的觀察自己有沒有任何症狀，第一天低燒37.3度，第二天手超級痛，她形容感覺很像「有種剖腹產的傷口痛」，哈孝遠還不小心拍到正在疼痛的手，讓瑄瑄理智線險斷，「我一秒腳差點往他肚子踹下去！」

至於外界提到的強烈飢餓感，瑄瑄沒有明顯感受到，「好像還好耶，我頂多吃了六顆水煎包。」文末，她不忘向辛苦的醫護人員致謝，「歲月靜好，不過是有人替你負重前行，謝謝第一線的醫護人員，辛苦了。」

由於近期開放孕婦施打疫苗，瑄瑄被網友猜測該不會肚皮再度有喜？根據《YAHOO新聞》報導，瑄瑄表示自己是空服員，在公司安排下施打莫德納疫苗，七月底將再完成第二劑接種。打完疫苗後，瑄瑄更覺得嫁對人了，雖然哈孝遠不慎打痛她的手，但三天包辦所有家事及照顧小孩，還幫她洗澡，因為手痛到抬不起來，種種貼心的暖舉像是重新認識丈夫。

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