安泰銀行5日召開2021年股東常會，由董事長丁予康主持，會中報告2020年度營業成果及承認財務報告及盈餘分配案，通過每股配發現金股利0.73元，累計2011年起已連續11年配發現金股利。

安泰銀行2020年稅後淨利21.71億元，較前一年度逆勢成長4％。該行董事長丁予康表示，儘管疫情衝擊全球經濟，金融市場動盪起伏，安泰銀以穩健審慎的經營方針，因應市場各種變局，2020年較同業表現，相對穩健。

丁予康強調，安泰銀行向來維持高品質資本政策，2020年底普通股權益比率及第一類資本比率高達15.09％，在國內35家商業銀行中位居第一，值得肯定。資本適足率16.32％，也高於整體國銀平均的14.89％，強健及高品質的資本水準，讓該行累積充足的抗「疫」能力，也將成為支應未來業務成長的重要基礎。

安泰銀行股東常會經全體出席股東通過，2020年每股配發現金股利0.73元，同時通過授權董事長訂定配息基準日及方式。統計該行2011年起，已連續11年配發現金股利，股息政策考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放金額的可續性為前提下訂定。

安泰銀行總經理張振芳指出，該行數位金融平台提供客戶線上開戶、申辦信用卡、信貸及購買理財產品等多項金融服務，新版網路銀行於今年3月上線，統計至5月底止，網銀交易客戶數明顯較前一年度增加26％，顯示在疫情之下，客戶數位金融服務需求趨強。在數位通路助益下，存放款維持良好動能，核心業務穩健成長。

展望下半年，安泰銀三將以ESG永續經營為依歸，推動厚實多元收益基礎、深化組織營運韌性、均衡資產負債架構及務實推動數位轉型的四大目標，期許在收益能力、風險管理及數位發展等均能持續有優異表現。