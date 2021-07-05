線材、螺絲廠聚亨(2022)受惠國際鋼價走揚，且泰國、台灣等主要廠區需求量均有成長，第二季營收、獲利力拚再優於第一季。此外，子公司泰聚亨，可望受惠泰國政府推動泰國製造，泰國鋼材需求增長，

聚亨上周五舉行股東會，通過承認109年度營業報告書及財務報表案；去年鋼市受疫情影響，今年市場狀況完全轉變，搶料頻傳，助漲鋼價。

聚亨第二季持續受惠國際鋼價走揚，且泰國、台灣、中國及越南廠區需求量均有成長，4月自結EPS0.11元，5月上揚至0.15元，第二季業績有機會力拚再比第一季穩增。

聚亨主要生產基地除了台灣等，泰國聚亨更是生產重鎮；泰國財政部1月宣布「泰國製造」規章，將促使泰國鋼鐵需求成長。泰國政府推動使用其國內製造產品不得少於60%的政策，並要求政府的基礎建設工程，須使用其國內生產的產品不得少於90%，以及日後泰國政府的基礎建設工程外包案的鋼材競標，優先選擇其國內供應商等多項政策，將推動泰政府推動的建築工程中使用在地製造的鋼材，亦有利於泰聚亨鋼材銷售表現。

聚亨為少數同時具備電爐煉鋼、盤元、線材及螺絲生產能力的廠商，公司主要生產基地以營收佔比排序，分別為泰國廠(太宇鋼鐵+泰國聚亨)、台灣廠(台灣聚亨)、中國廠(中國聚金)、越南廠(越南聚亨)。

太宇鋼鐵為電爐廠，主要生產小鋼胚及鋼筋，聚亨集團綜合持股19.74%。泰國聚亨主要生產盤元、線材、螺絲、鋼筋。台灣廠則負責生產線材、螺絲、扣件。越南則製造線材。

聚亨受惠今年以來國際各地鋼鐵價格、需求同步走強，推升營收向上，也帶動獲利；聚亨前5月營收51.2億元，年增約47.8%，為歷史新高。受惠鋼價上揚，第一季EPS0.4元，較上季及去年同期由虧轉盈。

另外，因歐盟6月18日起對中國扣件產品提出反傾銷調查，並實施進口螺絲登記，聚亨泰國、台灣廠均陸續接獲轉單；由於反傾銷調查為期9個月，相關轉單預計至少到今年底，預期有望支撐下半年業績表現。