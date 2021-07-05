聯德控股-KY(4912)今天舉行股東會，通過2020年盈餘分配及董事改選案。公司5月營收因供應鏈供貨不及意外下滑，但遞延效應6月營收將明顯回升，加上第2季出貨以高毛利產品為主，法人估計單季每股盈餘將優於第1季的3.01元，第2季將挑戰4元水準。而公司切入病毒快篩領域，快篩產品進入最後校正階段，將申請緊急授權，趕在第4季上市。

聯德控股-KY去年下半年營運表現出色，全年每股盈餘達到9.57元，去年第3季盈餘配發0.93元現金股息，第4季盈餘再配發3元現金股息及1.5元股票股利，今年第1季盈餘也將再配發1元現金股息。

公司今天股東會也通過董事改選，選出4席一般董事及5席獨立董事，為彰顯聯德控股-KY在公司治理的態度，罕見出現獨立董事席次超過一般董事情形。

聯德控股-KY今年5月營收降至4.45億元，主要供應鏈供貨不及，預料遞延效應將帶動6月營收回升。此外，第2季出貨以運動器材等較高毛利產品出貨為主，產品結構優化，第2季相較於第1季，獲利的成長幅度會優於營收。

該公司先前表示，今年擴大資本支出，其中一項就是啟動墨西哥建廠計畫，為全球電動車龍頭北美洲生產製造及參與太空衛星計畫。墨西哥廠將攜手供應商之一的吉茂(1587)一同打世界盃，第一站就是先站穩墨西哥，希望明年陸續產生貢獻。

聯德控股-KY先前公告投資開發核酸(RNA/DNA)檢測晶片的關鍵禾芯科技，目前正在做最後的校正階段，希望爭取最快時間上市。關鍵禾芯科技跟市售的快篩試劑不同，是採用晶片做檢測，目前準確率已經達到95％以上，調校後希望準確率能進一步提升。

該產品不只針對新冠病毒，也可檢測手足口病(腸病毒)、大腸癌、肝癌、川崎症等疾病，未來還要擴大更多應用範圍，目標以全球市場為主，目前聯德控股-KY為該公司第一大法人股東。