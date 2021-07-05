新冠肺炎肆虐全球，台灣還在三級警戒，期盼712能解封，然而一名網友發現，去上海工作的前同事現在不但沒戴口罩，還能參加大型活動，生活不受管制，且聽聞台灣還再在三級警戒，前同事還搖頭說加油。讓網友們聽了也感嘆「以為世界跟不上台灣，結果是被套圈了」。

一名網友今天在PTT發文，他發現在上海工作的前同事發了好多張照片都沒戴口罩，還去參加大型活動，好奇詢問後，前同事告訴原PO，大陸已經解封不用戴口罩，加上很多人都打疫苗，政府也不再管制一般生活，「前同事反問我，台灣還在管制？我回答是之後，他搖搖頭，要我加油。」讓原PO驚呼，難道現在大陸都不用為了防疫犧牲本來的生活了嗎？

對此，網友紛紛留言：「早就不用了，去年就不用了」、「國外也是啊，疫苗打夠多就慢慢開放了」、「以為世界跟不上台灣，結果是被套圈了」、「早就解封了」、「美國也是，MLB觀眾都沒戴口罩」、「疫苗打爆變小感冒就不怕，歐美現在狂開趴」、「大陸邊境防疫嚴格程度是台灣無法想像的」。

還有網友更詳細透露大陸的生活現況，「現在除了去看醫生、機場、高鐵要戴口罩以外，去逛商場根本沒人管了，電影院跟劇場會意思管一下，但也是淪為表面，幾乎都100%開放，我現在在公司戴口罩人家還會覺得奇怪，這邊政策很明確明年北京冬奧肯定要開放了。」