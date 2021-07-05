7月12日後三級警戒部分鬆綁管制有望？行政院長蘇貞昌今日上午召開防疫會議後表示，因部分縣市仍有零星群聚感染，因此未有解除三級警戒的條件，但不少縣市疫情都已趨緩，各行各業的管制措施有調整的空間，已請相關部會預做規劃與準備。

全國三級警戒將至7月12日，是否將再延長14天仍未確定。行政院發言人羅秉成昨日回應，是否延長、如何延長，尊重指揮中心判斷。而羅秉成過去曾指出，疫情觀察期約14天，因此三級警戒若再延長，可能會延至7月26日左右。

但綠委何志偉昨日表示，內需經濟已快撐不下去，綠委林宜瑾也呼籲中油凍漲油價，苦民所苦。

關於「微解封」的施行措施，羅秉成日前曾表示，調整的內容，可能包括餐廳內用、戶外運動場地、電影院、圖書館等場所，在符合防疫要求下有條件開放。

蘇貞昌指出，台灣是一日生活圈，管制的調整應該以全國一致為原則，但若有特殊狀況或群聚熱點，須要採取社區圍堵時，才有個別加強的管制的必要。

蘇貞昌表示，目前可能採指揮中心訂出管制的原則，再請各部會依照此原則規劃各所屬行業的相關防疫指引，以為配套。並再召開會議確認各項細節，若近日疫情穩定、符合條件，預計本周內由指揮中心記者會統一向國人報告，讓各行各業有所準備。