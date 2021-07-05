基隆一名廖姓男子懷疑自己涉入吸毒案件，是遭張姓友人檢舉，竟夥同3名黨羽，將張男等3人壓至住處拘禁毆打，其中一名被害人遭放行，另名王姓被害人則以筆電換取自由，再至派出所報警，警方隔日將張男救出，基隆地檢署近日偵結，依傷害、妨害自由等罪嫌起訴廖男等3人。

起訴書指出，廖男、羅男等人4月底於某社區大門巧遇張男、小明（化名）、王男，羅以債務糾紛為由，邀請張等3人搭上計程車前往廖男住所，進屋後，廖懷疑自己涉及毒品案件是遭小明檢舉，持安全帽、木棍等物毆打對方，一旁羅男再接手痛毆一番後，才讓他離開住所。

小明離開後，廖將張男鎖在陽台，並喝令只有想上廁所時才可以敲打窗戶，另名王男則是被要求待在屋內，不能離開所有人的視線，隔日凌晨一名陳姓男子也進入屋內，發現友人拘禁2名男子不僅未出面制止，反而開啟陽台落地窗詢問張男，是否曾向警方檢舉毒品案，但張否認，陳氣憤的將窗戶關閉，繼續把張關在陽台，並向陳男詢問是否有值錢物品可以交付，願意將他放行。

王男帶著陳男返回住處，給予對方筆電脫身，再到第二分局深澳坑派出所報案，警方立即成立專案小組，並前往王男指認地點，破門後發現，張全身多處擦傷，疑似遭毆打，所幸無生命危險，並在現場查獲犯罪工具木棍、木棒及破損的安全帽等證物。

檢警調查，廖男矢口否認犯行，供稱沒有限制張男行動，是他自願待在陽台不進入屋內；陳男也辯稱沒有拘禁張，有讓他可以在屋內自由進出，並坦承有和王男前往住所拿筆電，但否認有恐嚇取財犯行。基隆地檢署近日偵結，依傷害、恐嚇及擄人勒贖、妨害自由等罪嫌起訴廖男等3人。

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