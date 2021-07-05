花蓮吉安警分局豐田派出所長鄒青雲，使用線上教學平台，向學子提醒注意毒品等危害。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情影響，各級學校改線上教學，除了老師，警察也化身成直播主，在雲端向學生宣導毒品防制，利用有獎徵答方式與學生有所互動，有趣的問答也加深學生對毒品的印象，面對不明人士給予物品時，更能有警覺性地拒絕。

「各位同學，今天不是老師，而是由派出所長來點名！」吉安警分局豐田派出所長鄒青雲日前在壽豐鄉平和國中結業式當天，透過視訊方式，和學生介紹各級毒品，讓他們辨別其外觀及成癮性等，為加深印象，還備有小禮物，以快問快答的方式，贈送給學生。

宣導過程中，雙方互動新奇有趣，同時也在在歡愉的氣氛下圓滿結束。吉安警分局表示，預防少年在暑期中沉迷網路世界或接觸到不當的資訊，進而產生偏差行為導致誤觸法網，每年暑假皆會辦理暑期青春專案。

今年的暑期青春專案從7月1日到8月31日止，為期2個月，主要以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐騙集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用」為四大主軸。

警方除了講解毒品外，還特別呼籲家長多加關心未成年子女的生活及交友動態，同時遵守全國三級警戒防疫措施，避免任何不當及不必要的群聚，以免造成疫情破口。

花蓮縣警察局長蔡丁賢說，隨著時代變動，警察工作態度及做法都要隨著改變，今年青春專案宣導活動，首次改以網路直播視訊方式辦理，獲得學子相當大的迴響與好評，也感謝相關學校的支持。

不過「法律無假期、犯罪無疫期」，相關影響青少年身心健康發展案件如毒品、賭博、詐欺、兒少性剝削等，並不會因疫情而停止，警方也將持續打擊犯罪斬斷源頭，希望在雙重保護下，提供青少年「孩子開心、家長安心」的優質暑期環境。

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