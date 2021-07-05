有某周刊根據爆料報導，指控竹東鎮違法殯葬業者無視縣府禁令，仍私下偷偷營業，甚至出現確診者大體遭丟包狀況。縣府5日澄清，大體遭丟包事件並非遭開罰的6家違法殯葬業者所為，而是竹北東元醫院委外接體殯葬業者「聯合生命」。

縣府指該業者明知確診者死亡案件處理流程，在縣府聯繫準備完成前且未獲許可下，私自丟包大體到火化場外，還向承辦單位謊稱大體仍在醫院，導致大體長時間停留火化場外，造成防疫破口疑慮，將依規處罰最高15萬元。

民政處指出，確診者死亡處理流程，縣府依據中央規定，多次告知縣內所有殯葬業者，包括處理程序、聯繫窗口和消毒作業等，也一再提醒確診者遺體務必做好清潔消毒，並確定聯繫火化場時間後，才能啟動處置並移動大體。

接6月11日凌晨1名50多歲女性確診者病逝於竹北東元醫院，衛生局接獲通報後清晨聯繫民政處窗口，著手辦理大體處理啟動作業，但當時醫院委外接體殯葬業者「聯合生命」未遵循流程處理，在縣府聯繫準備完成前，且未獲許可下，私自在清晨5時將大體載往竹東火化場，甚至把大體留在車上，工作人員逕自離開。

民政處指出，當日上午8時至下午4時為止，承辦窗口9次與「聯合生命」聯繫，對方均謊稱大體仍放置在東元醫院，直到下午4時許火化場人員發現有車輛停放8小時，調閱監視器才發現是接體業者工作人員停放後離開，通報縣府民政處，窗口再次聯繫「聯合生命」，對方才吐實並未遵循流程處置。

此外，媒體也報導6月21日一名70多歲男性確診者於台大醫院竹東分院死亡，殯葬業者致電防疫專線，卻遇上對方不知道如何處理，指控縣府踢皮球。縣府說明，確診者當天凌晨1時許病逝，凌晨2時30分接體業者致電民政處窗口，窗口即聯繫竹東殯葬管理所要安排清潔消毒作業，當時未聯繫上所長，未能立即啟動大體處置，放置於醫院往生室等待，上午即依流程排定於中午12時火化，符合規定期限。

針對竹東鎮沿河街大同、廣德、龍園、東霸、極樂、白蘭告別式場等6家未合法殯葬設施，均為登記有案的合法殯葬禮儀服務業，但業者使用的殯葬設施未經申請核准設置，屬未合法殯葬設施遭檢舉。

縣府去年8月14日裁罰6家業者30萬至40萬元罰鍰並限期改善，其中東霸和極樂告別式場受罰後仍有營業情形，今年1月11日裁罰2家告別式場3至6萬元並限期改善。但1月起6家業者陸續重新營業，縣府獲知已依法取締，開罰公文流程已快完成，近日將開罰。

民政處表示，縣府持續輔導殯葬業者合法化，3年限期改善時間內，每年設檢核點並辦理查核，業者需配合檢核點提報相關資料，希望業者朝合法化努力，縣府並呼籲業者，在經營之告別式場設施未合法前，請至合法殯儀館設施辦理治喪業務，否則將逐次依法開罰。