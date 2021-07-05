F-35C戰機從美國海軍「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母上起飛

美國海軍陸戰隊的第一支F-35C航母艦載機中隊已達成新里程碑，成為裝備齊全，能在航母上執行全球與戰時作戰任務的機隊。

據軍事網（Military.com）報導，加州米拉馬海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）陸戰隊第314戰鬥機攻擊中隊說，旗下的F-35C已發揮全面作戰能力（FOC），而這意味他們已能迎戰。

中隊作戰官漢茲（Derek Heinz）說，他們為了達標，花了許多時間在米拉馬，其他軍事設施漢航母上進行起降訓練，並維修戰機。如今陸戰隊第314戰鬥機攻擊中隊有信心，能按指示奉命出戰。

第1架F-35C是在2020年1月交付名為「黑武士」（Black Knights）的314中隊。官員3月說，他們當時已達成「安全飛行」的里程碑，離部署又近了一步。2020年12月時，「黑武士」已發揮初始作戰（IOC）能力。不過，他們並未透露，中隊裡如今有多少架F-35C。據美國海軍陸戰隊航空計畫，他們打算採購67架F-35C，以作為航母艦載機。

Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314 has reached a new milestone in #MarineCorpsHistory as they declare their full operational capability (FOC) for the F-35C Lightning II. #F35 #F35C #aviation #Marines



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而美國高層官員暗示，在未來幾年內，取決於海軍陸戰隊飛行員和機組員培訓完成的程度，戰機的採購數目可能有所變動。