5日傳出，韓國正與美國輝瑞（Pfizer）以及莫德納（Moderna）等mRNA（訊息核糖核甘酸）疫苗業者洽談提高新冠疫苗產能，計畫將高達10億劑左右。

若此計劃順利成行，除將有助解決全球疫苗短缺問題外，也可幫助韓國躍身為疫苗代工大國，拉近自己與歐美生醫技術差距。

目前，韓國已拿下牛津AZ、美國Novavax與俄羅斯新冠疫苗的代工權，同時，也與莫德納談妥疫苗裝瓶與包裝協議。

韓國政府表示，一直與大型藥廠就代工生產mRNA疫苗一事不斷在交流。使用mRNA疫苗技術藥商不多，例如輝瑞、莫德納、德國CureVac與德國BNT（BioNTech）等，加上全球需求孔急下，使得疫苗現在是一瓶難求。因此，韓國人才與設備可以幫得上忙。

不過，韓國這樁疫苗增產代工消息，BNT拒絕評論，莫德納與CureVac並沒有任何回應。輝瑞則指出，正想方設法強化疫苗供應鏈，但對此報導卻無可奉告。

韓國政府雖拒絕透露，哪一家當地藥廠有能力可承接mRNA新冠疫苗，但據悉Hanmi Pharm與Quratis可望出線。

Hanmi Pharm指出，自己為法國賽諾菲（Sanofi）藥廠的糖尿病用藥預留很大產能，故空出來的部分可生產新冠疫苗。

至於生產結核病疫苗的Quratis則表示，2020年落成的新廠可用來製造mRNA疫苗。