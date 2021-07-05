泰博(4736)繼離島防疫抗原快篩專案後，再度拿下疾管署入境用家用快篩，泰博已在7月2日開始拉貨，預計每周拉貨1萬劑，連3周出貨，將為業績再添加活水。

泰博在6月上旬取得CDC的離島防疫抗原快篩專案，需要醫事人員操作，CDC在7月1日向泰博下單家用快篩檢測試劑，作為居家或集中檢疫的人使用，將用於邊境管制機場，包含松山機場、桃園國際機場、台中機場、台南機場、高雄小港機場，及疾病管制署共6個地方，本次取得的快篩訂單是屬家用快篩。

疫情指揮中心在7月1日宣布，2日起所有入境者都要進行3次檢驗，包括入住檢疫地點前及檢疫期滿前須各執行一次PCR檢驗，另增加檢疫第10至12天須要以「家用抗原快篩」採檢一次。

泰博原來就深耕國內醫材市場的藥局醫材通路，加上所生產的福爾威創快篩，在價格及品質皆顯著優於其他國外居家型快篩。在衛福部食藥署公布居家快篩使用指引後，已進行通路舖貨，搶攻居家快篩市場商機。