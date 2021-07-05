龜山區文青路上某大樓發生獨居男身亡。(蔡依珍攝)

54歲張姓男子獨居在龜山區文青路上某大樓，張男妹妹近日無法聯繫上，4日凌晨前往察看，驚見張男倒臥廚房，身體發黑浮腫，明顯死亡多日，家屬認為張家一片狼藉且有瘀青，懷疑死因不單純，但警方蒐證未發現有外力介入或打鬥痕跡，遺體也無致命傷，檢警將擇日解剖釐清死因。

54歲張姓男子有酗酒習慣、無固定工作，附近鄰居都說他「把酒當水」，永遠手上都拿著啤酒，他和已成年的孩子生活在桃園龜山文青路上的一棟大樓，近日孩子南下，張男胞妹無法聯繫上他，4日凌晨1點多前往哥哥住處查看，開門後屍臭味撲鼻而來，驚見哥哥倒臥廚房地板，身體已浮腫發黑，死亡多日。

據悉，張男上月29日還曾打電話給里長，詢問肝癌患者疫苗接種問題，研判死亡時間應該在2日或3日。

家屬認為，張男家中一片狼藉，且身上有多處瘀青，懷疑死因不單純，龜山警方獲報調閱監視器調查，但並未發現有外力介入或打鬥痕跡，且張男家門密碼鎖也未有被破壞跡象，遺體看來不像也無重大致命傷，檢警相驗後將擇日解剖，釐清死因。

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