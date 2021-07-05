華興（6164）公布6月營收，不受盤點因素衝擊，單月營收達8170萬元，創下2019年4月以來新高紀錄，累計今年第二季營收也同步創下八季以來新高，季增6.76％，由於UVC抑菌產品熱賣到缺貨，低溫照明訂單也穩定回流，華興盼今年挑戰轉盈。

華興第一季營收約2.24億元，第二季業務推展及成本控管漸入佳境，華興6月營收仍維持8100萬元以上水準，第二季營收達2.39億元，為2019年第二季以來新高，比上季增長6.76％，上半年營收較去年同期成長16.33％，全年營收亦可望比去年成長，公司目標今年挑戰轉盈。

華興統計，目前LED元件佔華興營收比重五成為最高，商用照明比重約20～25％，低溫照明比重約在10～15％，下半年度持續創新，並朝向在地工程專案整合的方向發展。

華興專注本業 持續創新儘管去年合併營收因全球新冠疫情觸底，但華興避開紅海市場，站穩差異化、客製化的利基，LED指示燈及照明成品業務於今年穩定回升，藉由和通路商及品牌商的合作，業績持續成長，華興電子指出這一年來的組織變革、廣招人才、策略合作、新事業發展，效益逐步顯現。

華興除了基本客戶持續維持、低溫照明訂單回籠之外，持續創新應用以站穩利基市場，「潔淨新科技、健康好生活」是公司主要訴求，市場接受度高，與台灣昕諾飛合作的商用UVC抑菌、滅活產品，近期更是熱銷，供不應求。