工研院首度以全線上方式舉辦48週年院慶，讓所有人員空中相會。經濟部部長王美花特別以遠距視訊線上參與，讚許工研院是臺灣產業創新最重要的資產，不僅在疫情期間運用科技守護我國產業，強化全臺防疫量能，面對全世界推動淨零碳排的趨勢，工研院跨領域整合，提供產業減碳解方，經濟部將持續支持工研院科技創新研發及產業升級的推動，提升國家競爭力。

經濟部部長王美花表示，面對疫情升溫，工研院與政府並肩作戰，從去年協助口罩國家隊組建產線、開發1小時快篩的核酸分子檢測、醫療級呼吸器、非接接觸式紅外線體溫量測等；今年在疫情警戒升級時，努力搭建正壓採檢亭，滿足近200家業者洽詢訂購需求外，也提供醫事人員舒適採檢環境，增強全臺防疫量能。王美花也提到臺灣是外貿導向的經濟體，面對全世界推動淨零碳排的趨勢，肯定工研院運用跨領域技術整合能量，發展綠色能源技術，提供石化業、鋼鐵業、電業等產業減碳解方，非常期待與台泥和平廠建造全球最大的鈣迴路捕獲二氧化碳試驗廠成功。經濟部將持續支持工研院科技創新研發及推動產業轉型升級，培育及吸納更多人才，帶領臺灣研發與產業立足國際。

工研院董事長李世光表示，今年疫情突然增溫，法國文學家卡謬的《瘟疫》中的一句話，「對抗瘟疫的唯一方法就是正直」，工研院在國家進入三級警戒時展現正直精神，沒有人推辭與退後，漏夜搭建正壓採檢亭，第一時間前進疫情最前線，提供前線醫護人員最高規格的防護，提升企業防疫能力，展現工研院的核心價值。同時，工研院對焦2030年，運用科技力加值產業，研發的創新技術也屢屢獲得國際榮耀肯定，如R&D 100 Awards全球百大科技研發獎、全球百大創新機構獎、CES創新獎及愛迪生獎，進一步推升臺灣產業在未來國際競爭力。

工研院院長劉文雄指出，除了疫情，我們也深刻感受到氣候變遷的衝擊，全球已有超過130個國家及區域聯盟，宣示在2050達成淨零碳排目標。對臺灣而言，淨零碳排趨勢是產業再次躍上國際，獲得更多商機的絕佳機會；因此，工研院率先成立「淨零永續策略辦公室」，作為淨零碳排推動平台，也將運用跨領域整合的創新科技，為臺灣規劃出2050淨零碳排策略藍圖，協助產業朝向淨零永續發展。劉文雄也提到依據2021世界競爭力報告，臺灣排名第八，創下2013年以來最佳成績，在人口超過2000萬經濟體中，臺灣的競爭力表現更是高居全球第一。期勉同仁把握疫後產業供應鏈重組、產業復甦之機會，以創新前瞻科技加強臺灣產的韌性發展，提升競爭力，迎向2050新挑戰。

因應疫情，工研院透過網路與數位科技舉辦48週年全線上活動，以線上直播方式頒發工研菁英獎，肯定團隊以卓越成果獲得國際獎項。同時也特別頒發防疫菁英獎給正壓採檢亭團隊，表彰團隊自5月中疫情升溫後，與六家業者組成採檢亭供應平台，透過平台協作，不眠不休協助臺灣防疫的努力成果。此外，工研菁英獎的傑出研究獎及產業化貢獻獎也是頒獎重點，表揚團隊運用跨領域合作達成前瞻科技創新研發，提前布局下世代技術發展及運用技術解決產業的問題；尤其是獲得金牌獎的技術，分別透過植物新藥研發為乾癬患者帶來健康生活，以前瞻科技提升半導體與PCB產業的免疫力與韌性，提升製程效率，為臺灣經濟發展，打造堅固磐石。