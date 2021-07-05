疫情衝擊民生，三級警戒更讓許多行業苦不堪言。國民黨今天邀請旅行業者共同開記者會談產業紓困。中華民國旅行商業同業公會召集人陳怡璇呼籲，旅遊業是人與人密切接觸行業，將來若解封或微解封，應讓觀光產業從業人員優先施打疫苗。

國民黨文傳會主委王育敏、立委洪孟楷，以及中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、中華民國旅行商業同業公會召集人陳怡璇今於國民黨中央黨部召開「政府紓困不力，觀光旅遊民宿變慘業」記者會。

李奇嶽表示，旅行業從去年疫情爆發時，就幾乎停止營運，今年更是雪上加霜，很多老闆都撐不下去。而紓困4.0對旅行業的幫助，是杯水車薪。對比歐美先進國家對受創嚴重產業的薪資補貼都高達8成，台灣不僅是防疫末段班，紓困也在末段班。

王育敏表示，觀光產業幾乎停滯，慘況較去年更為嚴重，去年還有國內旅遊，今年國旅團全歸零，三級警戒一再延長，業者營運幾近停擺，但紓困4.0卻比去年紓困方案還差。去年尚有3個月新台幣30萬元的企業營運補助，今年則是完全無補助。

王育敏質疑，紓困4.0的員工薪資補貼，觀光業僅3個月一次性補貼4萬元、相關產業如伴手禮等僅補貼40％且上限2萬元。有關營運損失補貼，目前是一家旅行社補貼8團，一團不超過1萬元，根本無法平衡支出成本。

洪孟楷表示，他要求政府應該要在三級警戒解除後，要立即召開觀光紓困研討會，邀請相關觀光產業做實質的討論，並請政府提出疫苗接種優先順序排列的考量，讓觀光業從業人員能夠早日施打疫苗，且最好可以普發現金，讓全民都能有最基本的救命錢。