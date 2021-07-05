【旅遊經 編輯部報導】高雄與韓國釜山廣域市於1966年6月30日締結為姊妹市後，至今（2021）年已締盟滿55週年。為紀念兩市綿長情誼，高雄市及釜山市共同於6月底至7月初舉辦紀念活動，相互透過城市專題展覽向市民介紹姊妹市特色，並聯合於高雄與釜山地標點燈，象徵姊妹市延續不斷的交流，釜山也特別在廣安大橋點亮「高雄加油」燈字，展現攜手渡過難關的堅定友誼。

日間願景橋西側「Lights On! Busan」燈字景色(圖片：高雄市政府提供)

締盟當日大東文化藝術中心點亮釜山代表色藍色(圖片：高雄市政府提供)

締盟當日高雄市立圖書館總館點亮釜山代表色藍色 (圖片：高雄市政府提供)

姊妹市在55週年慶，互展情誼，締盟當日高雄於願景橋、大東文化藝術中心及高雄市立圖書館總館等三處點亮釜山代表色藍色，呼應姊妹市點燈紀念活動，高雄市政府行政暨國際處並於願景橋點亮「Lights On! Busan」燈字，表達對55週年情誼的慶祝心意。

釜山市特別在廣安大橋以跑馬燈方式打上「Lights On! Kaohsiung Fighting」（高雄加油！）字樣（照片：釜山市府提供）

締盟當日於釜山電影殿堂點亮彩帶高之四個顏色（照片：釜山市府提供）

締盟當日於釜山塔點亮彩帶高之四個顏色（照片：釜山市府提供）

而釜山市同一時間也在釜山廣安大橋、釜山電影殿堂及釜山塔三處點亮高雄市徽「彩帶高」之四個顏色；有鑒於近期我國疫情，釜山特別在廣安大橋點亮「Lights On! Kaohsiung Fighting」字樣，暖心為高雄防疫加油。

「高雄姊妹市及友好城市主題展：韓國釜山廣域市」於市府四維行政中心展出(圖片：高雄市政府提供)

釜山市長朴亨埈特別錄製的問候影片亦於市府中庭播出 (圖片：高雄市政府提供)

釜山市於此週於釜山市市政府展出「高雄照片展」，介紹高雄市最新市政建設及景點，讓釜山市市民透過展覽認識高雄。而高雄市政府行政暨國際處本欲推出了「釜山照片展」因疫情延期辦理，改搭配「高雄姊妹市及友好城市主題展」活動，於四維行政中心1樓中庭展示由釜山市府跨海提供的特色紀念品，如釜山廣安大橋畫布、山茶花飾燈罩、吉祥物玩偶等，現場另有觀光地圖、手冊及文宣品供民眾索取。釜山市長朴亨埈為兩市締盟55週年特別錄製的問候影片，也在市府中庭播出，朴市長表達對高雄情誼的重視，提到釜山市是韓國第二大城市、也是港灣大城，與高雄有許多共同點；在疫情下雖然無法互訪，透過這次的紀念活動可以拉近兩市距離。

行政暨國際處處長項賓和表示，面對全球疫情仍嚴峻，國際城市面對面互動受限，市府仍持續以各種新興方式維繫交流。今年高雄市與釜山市締盟邁入第55個年頭，為重要里程碑，雙方不受疫情阻礙，仍以點燈打氣方式傳遞心意，期待未來疫情結束後持續深化友誼。