台南市政府在東山區東原里活動中心設置疫苗施打站，5日啟動施打。（張毓翎攝）

東山區長呂煌男（右）、市議員李宗翰（左）上午前往東原里活動中心關心施打情形。（張毓翎攝）

葉孟亮等里長感謝東山衛生所長李益隆等醫護人員與志工，共同出資提供午餐餐盒慰勞。（張毓翎攝）

為了滿足偏遠居民需求，台南市政府在東山區東原里活動中心設置疫苗施打站，5日啟動施打，東原里長葉孟亮指出，東山境內唯一的施打處在當地衛生所，距離山區的東原、高原、青山、南勢、嶺南、林安等6里，車程約半小時，由於目前針對高齡長者優先施打，地方爭取就近增設施打站，免去長者舟車勞頓的不便。

東山區今為東原、高原、青山等6里約計500位75歲以上的長者施打莫德納疫苗。葉孟亮表示，原本東山僅有衛生所1處開放疫苗施打，不少里民打電話拜託要他載送他們下山，之前接種完成的人，幾乎是山下的里民，為此特請東山區長呂煌男協助反映，在山上增設一個施打站，減輕長輩的交通負擔。

家住高原里的前台南縣議員鄭鴻權指出，山區幅員遼闊，里民散居各地，最遠就屬住在臨近嘉義縣大埔鄉曾文水庫旁的南勢里民，還須翻山越嶺才能抵達，山區人口老化嚴重，年輕人多出外就業，高齡者出門到市區衛生所，費時又費力；然而，在東原里活動中心增設施打站，可減去山區民眾至少一半的路程。

東山區長呂煌男、市議員李宗翰上午前往東原里活動中心關心施打情形；呂煌男說，東原施打站預計服務約6000位居民，也提醒長輩前來時，記得攜帶健保卡、身分證雙證件。另外，葉孟亮等里長感謝東山衛生所長李益隆等醫護人員與志工，共同出資提供午餐餐盒與飲料慰勞，將提供至疫苗施打站撤離為止。