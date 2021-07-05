今天（5日）上午7時28分，位於內蒙古的酒泉衛星發射中心，利用長征四號丙運載火箭成功發射風雲三號E衛星升空送入預定軌道。該衛星是全球第一個在黎明軌道實現業務運行的太陽同步氣象衛星。這次發射是長征系列運載火箭第377次發射。

風雲三號E星是風雲衛星家族中的首顆黎明軌道氣象衛星（也稱晨昏軌道衛星），入軌定點後，風雲三號E星將與在軌的風雲三號C星、D星組網，形成「黎明、上午、下午」三星組網的運行格局，實現全球觀測資料的100％覆蓋。

受太陽東升西落的影響，早晨和黃昏往往是一天中天氣變化較為劇烈的時段。風雲三號E星沿地球晨昏線飛行，每次飛掠同一地方都是在當地清晨6時左右，飛抵地球另一面時是黃昏時分，這樣就能把黎明、黃昏兩個「臨界點」的大氣現象記錄下來，提供更加豐富準確的觀測數據。

據了解，風雲三號E星可獲取數值預報同化應用需要的各類氣象參數，包括全球溫、濕廓線，海面風場，雲、輻射等，監測全球冰雪覆蓋和海面溫度等自然災害、生態環境，並開展太陽、太空環境及其效應、電離層數據等監測。