三級警戒尚未解封，但宜蘭縣在假日湧現人潮，為減少車流與人潮，宜蘭縣政府證實，確實有在思考用路人從國道5號南下宜蘭後，引導車流實施實聯制、量測體溫，但縣府強調，這只是研議的方案之一，是否實施與設置的地點都還在評估研議。

縣府祕書長林茂盛表示，中央流行疫情指揮中心呼籲避免跨區移動，縣府也在思考如何來減少來宜蘭的車流，用路人從國5交流道下來後，設置實聯制與量測體溫，是減少車流、人流的方案之一。

林茂盛表示，實聯制與量測體溫的地點，必須由交通處、警察局到場現勘，也要考慮到車流的順暢、安全，設的點是在下交流道後，至於共乘停車場是否適合，還要經過現勘、討論。

他表示，其實在各方案討論時，匝道儀控秒數的控制也有討論到，但這部分是屬於交通部、高速公路局的權責，縣府是希望中央可以透過匝道儀控減少車流，就縣府立場，也希望在疫情嚴峻的當下，能有相關方案來減少民眾來宜蘭的意願。