腳踝十字韌帶斷裂是運動員常見運動傷害，嚴重可能斷送運動員生涯，台南市有一對超級鐵人好手夫妻檔先後發生後十字韌帶斷裂，經過台南市安立安南醫院手術，1年後順利重返賽事，各拿下前5名的佳績。

226超級鐵人比賽是結合游泳3.8公里和自行車180公里跟跑步42.195公里，類似泳渡日月潭後再騎自行車至高雄，在高雄再跑一場馬拉松，總距離達226公里，俗稱226超級鐵人比賽。經常性參與具有衝擊或急速變換步伐的運動，常見十字韌帶損傷。

台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮表示，跑步、籃球、跆拳道、美式足球與體操，都常發生十字韌帶斷裂的運動損傷。

其中後十字韌帶斷裂主因是直接撞擊、過度彎曲膝蓋所致。一般來說不一定要接受手術治療，藉由復健與保守治療也是選擇之一，但嚴重的病情可能需手術，否則會斷送運動員生涯。

安南醫院日前有來了兩位同屬226超級鐵人比賽愛好者夫妻檔病患，過去都是比賽上台領獎的高手，竟陸續發生腳踝後十字韌帶斷裂，兩人慎重到醫院檢查，希望找到康復後可以持續運動的方法。

方啟榮同屬226超級鐵人比賽愛好者，他針對兩夫妻的困境與需求目標，決定施行手術治療。

方啟榮在手術過後，提醒夫妻檔鐵人好手勿心急復出，運動員快速回到場上很容易，但傷勢很可能再度復發，成績快速下滑，最後斷送未來。

張姓鐵人夫妻檔在手術後8個月迎接第1場鐵人賽事，1年後重返226超級鐵人賽場，男女都拿下總排名前5名的好成績。安南醫院骨科醫療團隊見張姓夫妻幾近恢復百分百狀況，才宣告手術成功。