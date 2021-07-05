行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，野村證券日前預警，有6個國家3年內最容易發生金融危機，其中包含台灣，儘管央行已經發聲明稿，但是陳冲認為，這種國際媒體可以理性討論的議題且事關民眾信心，用太多學術名詞恐怕無助於大眾對核心問題的瞭解。

什麼是金融危機？摩根銀行老董Dimon曾有妙解，他在對女兒解釋時說就是「每五到七年會發生的那檔事」也符合經濟學家看法的白話文。野村認為其指標，1990年至今，全球發生53次危機，如果金融界的朋友沒有強烈的感覺，可見對金融危機的定義大家看法不一致，央行不認同野村團隊的看法，其實有點各說各話。

野村團隊的模型命名為「Cassandra」源自希臘神話預言神準但是沒人愛聽的先知，可以看出野村對此模型的自信與自負，但野村也坦承模型的準確率為66％，準不準？見仁見智，作為警訊或預警指標，倒也無妨，有則改之，無則加勉，真正的問題是如果發生的話，能不能挺得住。

不妨看看「最後一道防線」任何國家發生嚴重國際收支問題，萬不得已就會尋求國際貨幣基金（IMF）金援，接受IMF嚴苛條件，一向也被視為國恥。民眾印象比較深的就是1997年的金融危機、2008年世界金融海嘯。

台灣心知肚明，我們並非IMF的會員，絕對不能有絲毫差錯，面對金融危機我們沒有最後一道防線，比欠缺疫苗還要麻煩，所以事前的謙卑、預防、超前部署尤為重要，還好這些特質都是當前政府一再標榜的長處。

台灣既然要靠自己，對內就要強化金融機構體質，維持市場正常運作，杜絕各種弊端，例如1997年金融危機，台灣致力拆除金融事故引信，建立民眾信心，就是一例。對外則要discourage國際炒手的覬覦，所以政府搬出5600億美元的外匯存底及低外債，展示國力。事實上，國家大，外匯存底多不足為奇，像台灣人均外匯或整體存底，世界排名前5名，國人自有可驕傲之處。

近年來，舉世量化寬鬆政策，推升資產飆升，野村發出預警我們也基於本能回應，均屬有根有據，但要注意，台股指數總市值占GDP比例高達264％，如果扣除境外公司市值，台股恐怕是世界第一，這是否是股市警訊，當局要謙卑以對。

陳冲說，兩岸問題，可以各自表述，TIFA談判可以各自表述、金融危機可以表述，只是台灣要特別注意，我們沒有自大的本錢。